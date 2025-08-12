сегодня в 13:02

Акции «М.Видео» выросли на 9,5% из-за сделки JD.com в Евросоюзе

Акции «М.Видео» выросли на 9,5% утром 12 августа, на пике стоимость росла до 103,25 рублей за одну бумагу. К 09:51 цена скорректировалась и увеличилась на 6,15% до 100,1 рублей за штуку, это произошло из-за покупки китайской JD.com немецкой компании Ceconomy Media-Saturn-Holding GmbH, сообщает РБК .

JD.com — одна из самых крупных фирм в области онлайн-торговли. После сделки по приобретению немецкого ретейлера Ceconomy, компания окажется косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо».

По данным РБК, после сделки будет поглощена принадлежащая Ceconomy Media-Saturn-Holding GmbH. Она с 2018 года владеет 15% акций «М.Видео».

JD.com собирается не просто обладать частью акций российского ритейлера техники. Компания заинтересована в развитии бизнеса в РФ и реализации собственных товаров через «М.Видео».