Акции «Лукойла» подскочили на 3,2% после новости о покупателе иностранных активов

Цена акций «Лукойла» (LKOH) увеличилась на 3,2%, достигнув максимального значения в 5560 долларов за акцию. Стремительный рост котировок компании произошел после новости о том, кто станет покупателем ее зарубежных активов. Им выступит Gunvor Group Ltd, сообщает kp.ru .

Gunvor приобретет LUKOIL International GmbH – дочернюю компанию «Лукойла», владеющую его иностранными активами. В официальном сообщении указано, что основные условия соглашения между сторонами уже согласованы. Компания приняла предложение, взяв на себя обязательство не вести переговоры с другими возможными покупателями.

О планах по продаже зарубежных активов компания заявила 27 октября в связи с введением американских санкций, затронувших крупнейшие российские нефтяные компании, такие как «Роснефть» и «Лукойл», а также 34 их дочерних предприятия.

Вступление санкций в силу запланировано на 21 ноября 2025 года.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался о последствиях введенных санкций для российской нефтяной отрасли, подчеркнув, что они негативно отразятся на рядовых гражданах США. По его мнению, подобные ограничения спровоцируют увеличение стоимости топлива в Соединенных Штатах и приведут к сокращению объема нефтяных поставок в мировом масштабе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.