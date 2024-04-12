Активы приморских «крабовых королей» перешли в собственность РФ

По решению суда Федеральное агентство по управлению госимуществом теперь владеет восемью рыбопромышленными дальневосточными компаниями и одним оператором такси, сообщает «Интерфакс» .

Записи об этом внесены в ЕГРЮЛ в пятницу. В собственность РФ перешли следующие компании: «Прибой-Т», «Городское эко такси», «Монерон», «Севрыбфлот» и «Аквамарин», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Приморская рыболовная компания».

Ранее Генпрокуратура страны подала в Арбитражный суд Приморского края два иска к сахалинским и приморским компаниям, связанным с ними лицам. Общая сумма исков составила 376 млрд рублей.

Самый крупный иск, на 358,7 млрд рублей, подали к рыбопромышленнику Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду «Родные острова», который учредил несколько фирм, подконтрольных родственникам бизнесмена. Истец считает, что данная группа лиц вылавливала краба и иные биоресурсы по квотам, после чего продавала улов в другие государства, выводя прибыль на счета в зарубежных банках.