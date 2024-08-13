Активы частной российской группы «МЕДИА1» продадут группе инвесторов

Kismet Capital Group, которая принадлежит российскому бизнесмену Ивану Таврину, собирается продать активы частной отечественной компании «МЕДИА1».

Покупателями выступят инвесторы, в том числе «Медиа-Телеком». Kismet Capital Group уже заключила с ними соответствующее соглашение. Сумма сделки не разглашается. По словам представителей Kismet Capital Group, продажа активов «МЕДИА1» станет заключительным этапом плана компании по выходу из медиабизнеса.

Как утверждает источник РИА Новости, Таврин после продажи активов собирается организовать фонд, который будет поддерживать технологическое предпринимательство, а также социальные и некоммерческие проекты.

«Медиа-Телеком», один из инвесторов, который хочет приобрести активы «МЕДИА1», известен дистрибуцией телеканалов. Кроме того, предприятие развивает стартапы в медиасфере и занимается разработкой приложений для iOS и Android.