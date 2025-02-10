Активизация торговой войны США и Китая напрягает мировую экономику

Энергетический и валютный рынок находятся в состоянии неопределенности из-за планов КНР ввести тарифы на импорт нефти и СПГ из США, что может влиять на курс китайского юаня в паре с российским рублем, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его мнению, поддерживать рубль продолжает жесткая ДКП российского регулятора. При этом против него в паре с юанем на Московской бирже могут оказаться возможные перспективы снижения продажи иностранной валюты. На объеме ее предложения на рынке сказываются и недавние санкции против российской нефти, полагает финансист.

«Тем временем неопределенности энергетическому, а вместе с ним и валютному рынкам Китая добавляют новости о том, что власти КНР планируют ввести тарифы на импорт нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из США, что может поспособствовать росту импорта ресурсов из России, Катара и пр. Однако существует мнение, что китайские торговцы нефтью и газом планируют попросить власти отменить пошлины. Активизация торговой войны США и Китая добавляет порции напряженности мировой экономике», — прокомментировал Тимошенко.

Он спрогнозировал торговый диапазон юаня с 10 по 14 февраля в районе 13,00-13,25 рубля.