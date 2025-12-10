Активисты из Подмосковья стали участниками Всероссийского патриотического форума

С 7 по 9 декабря в Москве прошел Всероссийский патриотический форум, который объединил более 4 000 участников со всей России и из-за рубежа. Форум стал ключевой площадкой для диалога между представителями патриотического сообщества страны, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Мероприятие собрало региональных делегатов, юнармейцев, иностранных гостей, активистов Движения Первых, специалистов по патриотическому воспитанию и участников специальной военной операции. Форум призван наладить прямой диалог между общественными лидерами, педагогами, наставниками и активной молодежью — теми, кто своим трудом укрепляет единство России. Мероприятие призвано сформировать современные ориентиры в воспитании подрастающего поколения, укрепление духовных ценностей и продвижение позитивного образа России на международной арене.

Программа Всероссийского патриотического форума включала три ключевых направления: «Россия — страна-цивилизация» (изучение исторического и культурного кода страны), «Мировоззрение и ценности» (формирование ценностных ориентиров), «Честь и доблесть» (истории героев нашего времени). Также для участников была предусмотрена специально разработанная программа с практическими инструментами для реализации собственных патриотических инициатив.

Среди почетных гостей и экспертов — представители высшего руководства страны, общественные и духовные лидеры, известные журналисты, деятели культуры и политики, лидеры патриотических движений.

Кульминацией форума стала церемония вручения Национальной премии «Патриот», которая прошла 9 декабря, в День Героев Отечества. Эта награда отмечает выдающиеся заслуги граждан и организаций, внесших существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание как в России, так и за рубежом. В рамках премии было представлено 10 номинаций, включая партнерские, учрежденные совместно с Обществом «Знание», «Юнармией», «Бессмертным полком России», Национальным центром исторической памяти и Ассоциацией «Я горжусь».

Кроме того, в 2025 году Всероссийский патриотический форум впервые выйдет за пределы Москвы. Его площадки будут организованы по всей стране на базе 19 исторических музеев и музеев Вооруженных сил РФ. Это позволит более чем 2 000 региональных активистов посетить в лекциях, мастер-классах, встречах с Героями России и участниками СВО. Координаторами на местах выступят победители и финалисты Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться».

По итогам форума будет сформирована резолюция с предложениями и инициативами участников, а также финальная версия законопроекта о государственной политике в области патриотического воспитания. Будут представлены сервисы для реализации деятельности по патриотическому воспитанию, включая банк практик и реестр патриотических объединений, а также инициативы зарубежных лидеров по продвижению российских ценностей.

Всероссийский патриотический форум проводится Роспатриотцентром Росмолодежи при поддержке ключевых государственных ведомств и ведущих патриотических организаций России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.