АИП предлагает изменить законодательство по индустриальным паркам

Праздников отметил, что сегодня многие компании не хотят заниматься строительством производственных мощностей, потому что это дорого, зато они готовы арендовать такие мощности для своей основной деятельности — производства продукции.

В то же время есть профессиональные частные инвесторы, промышленные девелоперы, которые готовы удовлетворить этот спрос. Однако в законодательстве для этого недостаточно возможностей.

«Необходимо, как нам кажется, немного поменять настройки в законодательстве по регулированию деятельности индустриальных парков для привлечения дополнительных внебюджетных частных инвестиций в создание той самой промышленной инфраструктуры», — сказал сопредседатель АИП.

Он пояснил, что, согласно нынешним требованиям, которые установлены правительством РФ, управляющая компания индустриального парка является его оператором и должна владеть всеми объектами на его территории, а у сторонних компаний нет возможности быть собственниками объектов инфраструктуры в парке.