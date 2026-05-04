Агроном из Коломны вошел в эксперты чемпионата «Профессионалы 2026»

Межрегиональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы – 2026» состоялся на базе Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова. В число индустриальных экспертов по компетенции «Агрономия» вошел агроном компании «Лукаморе» Матвей Косилкин, студент Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева.

Компания «Лукаморе» работает в Коломенском городском округе и специализируется на производстве лука-севка, обеспечивая около 20% российского рынка этой продукции. Предприятие применяет современные технологии механизированного выращивания, хранит урожай в зимний период, располагает модернизированными хранилищами, а также необходимой полевой и складской техникой.

На чемпионате Косилкин оценивал конкурсантов как практикующий специалист — проверял соответствие их навыков требованиям реального производства и помогал выявлять перспективных молодых сотрудников для агропредприятий. Участники демонстрировали знания по шести направлениям — от защиты растений и агрохимии до цифровых технологий и механизации в растениеводстве.

«Участие в проекте в роли эксперта стало важным профессиональным опытом», — отметил Матвей Косилкин.

Он добавил, что планирует продолжить работу в экспертном сообществе и участвовать в разработке новых конкурсных модулей.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.