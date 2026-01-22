Агрокомплекс Орехово-Зуевского округа произвел продукции на 3,8 млрд руб в 2025 году

Агропромышленный комплекс Орехово-Зуевского округа в 2025 году выпустил продукции на сумму более 3,8 млрд рублей. В отрасли занято свыше 1300 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году в Орехово-Зуевском округе работало более 140 предприятий и фермерских хозяйств, занятых в агропромышленном комплексе. Основные виды произведенной продукции включают 1,1 тыс. тонн зерна, 2,5 тыс. тонн овощей и картофеля, 1,5 тыс. тонн молока, 1,3 тыс. тонн мяса, 40 млн яиц, 5,6 тыс. тонн хлеба и кондитерских изделий, а также 1,5 тонны ягод.

Продукция поставляется в магазины Московской области, другие регионы России и частично идет на экспорт. Вся сельхозпродукция регистрируется в системе «Меркурий», а многие товары маркируются системой «Честный знак» для защиты от подделок.

Весенние полевые работы в 2025 году проведены на площади 3 971 га. В сельскохозяйственный оборот возвращено 446 га ранее заброшенных земель. Для выполнения работ использовался парк из 55 тракторов, комбайнов и посевных агрегатов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.