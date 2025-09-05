Агрохолдинг из Озер начал уборку картофеля

Озерский агрохолдинг «ОСП агро» начал уборку картофеля. В этом посевном сезоне площадь посадок картофеля на предприятии увеличилась на 12 га — до 462 гектаров. За первый день сбора урожая аграрии получили 260 тонн картофеля с 4 га. В настоящее время убирают картофель сорта «Гала», сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«В этом году планируется собрать следующие сорта картофеля: «Гала», «Королева Анна», «Мемфис», «Алуэт», «Кармен» и «Фламинго». Сезон был непростым, но несмотря на сложные погодные условия прошедшего лета, мы прогнозируем хороший урожай», — рассказали на предприятии.

Картофель на полях агрохолдинга выращивается с использованием современной системы орошения — дождевальных машин кругового действия, что обеспечивает непрерывный полив в течение всего летнего периода при необходимости. Правда, в этом году такая потребность возникла редко, отмечают аграрии.

Собранный картофель направляется в специализированные хранилища, оснащенные системами охлаждения и активной вентиляции для обеспечения сохранности продукции до следующего агросезона. Отсюда в течение зимнего сезона картофель будет партиями направляться на ручную обработку — сортировку, калибровку и упаковку, а затем в торговые сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.