Агрохолдинг из Клина представил новую стратегию устойчивого развития до 2035 года

«АБ ИнБев Эфес» является лидером в области устойчивого развития в своей отрасли и уже более 20 лет внедряет экологичные и социально ответственные решения. Холдинг объединяет 11 пивоваренных и 3 солодовенных завода, расположенных в разных регионах страны, включая Московскую область. Предприятие в Клину — один из крупнейших заводов компании, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В этом году производитель выделил ряд целей, которые обязуется достичь. Так, в рамках работы по улучшению экологической среды на предприятиях «АБ ИнБев Эфес» планирует сократить показатели выбросов Со2, увеличить долю вторичного сырья в потребительской упаковке до 50% и снизить потребление воды на производствах. В сфере агропрома запланировано увеличение доли закупок хмеля от российских компаний, распространение ключевых практик регенеративного земледелия и повышение валовой урожайности ячменя у фермеров, участвующих в Агропрограмме.

В планы холдинга входит организация обучения ключевых поставщиков принципам устойчивого развития, расширение промышленного туризма, запуск собственной образовательной программы по пивоварению, а также реализация не менее 30 социальных проектов, включая кампанию по ответственному потреблению алкоголя.

Завод «АБ ИнБев Эфес» в Клину вошел в число четырех предприятий Подмосковья, получивших высший рейтинг «ААА» в рамках национального стандарта «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг)».

В ходе оценки показателей более 48 тыс. компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей определялась степень воздействия деятельности организации на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализация экологических проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.