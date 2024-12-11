сегодня в 11:58

«Агроэкспорт»: 84% экспорта моллюсков из России идет в Китай

За 10 месяцев 2024 года Россия нарастила экспорт моллюсков в Китай, Южную Корею и в Белоруссию, рост составил в полтора раза больше, чем в аналогичный период 2023 года, пишет РИА Новости .

Внутреннее потребление моллюсков тоже растет, но значительно медленнее. Эксперты связывают это с тем, что для азиатского населения потребление в пищу беспозвоночных привычнее.

«Они (жители азиатских стран — ред.) с удовольствием берут нашу продукцию, а ограниченные каналы ее сбыта позволяют восточным соседям еще и манипулировать ценами», — рассказал соучредитель интернет-магазина Hot-fish Алексей Горячев.

В России рост продаж беспозвоночных увеличивается в основном за счет продажи замороженных гребешков (+54,5%) и кальмаров (+50,4%). На мидии спрос приходится меньше всего — 2,4%.

Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса «Агроэкспорт» к 2050 году планирует нарастить поставки морепродуктов до 50 тысяч тонн.