Агроэксперт Березнюк: санкции не препятствуют развитию сельского хозяйства РФ

Несмотря на ряд действующих санкций, сельское хозяйство России не только устойчиво, но и продолжает стремительно развиваться, показывая положительную динамику. Об этом рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк, сообщает RT .

«Общий объем производства сельхозпродукции в 2025 году увеличился на 5%, а ключевые показатели самообеспеченности по Доктрине продовольственной безопасности либо выполнены со значительным превышением, либо приближаются к целевым значениям», — рассказал Березнюк.

Как подчеркнул специалист, при анализе сценариев глубокого спада в мировой торговле сельхозтоварами Россия сохраняет статус государства, полностью способного удовлетворить внутренние потребности в продовольствии.

На текущий момент, по словам эксперта, уровень самообеспечения России зерном достиг 161%. По рыбной продукции этот показатель равен 128,8%, по мясу — 102%. Что касается картофеля, то на основе данных 2025 года и прогнозов на 2026 год обеспеченность им составляет 97,9%.

Стоит отметить, что по растительному маслу показатель превышает пороговое значение более чем в 2,5 раза.

«Производство молока по итогам прошлого года оценено в 34,3 млн т. Самообеспеченность достигла 85,3% и продолжает расти к целевым 90% к 2030 году», — пояснил Березнюк.

В настоящее время Россия остается и мировым аграрным донором. По итогам 2025 года страна сохранила лидерство в мире по экспорту пшеницы, поставив на мировые рынки 41 млн тонн. Судя по текущим прогнозам, РФ сохранит эту позицию и в 2026 году с потенциалом поставок порядка 55 млн тонн.

