Агроэксперт Березнюк перечислил продукты, которые Иран экспортирует в Россию

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал, какие товары поступают в Россию из Ирана, а также прокомментировал возможные сложности с поставками в случае блокировки Ормузского пролива. Об этом сообщает RT .

«К нам из Ирана едут фрукты и сухофрукты, овощи, орехи, некоторая продукция из молока. Те же иранские арбузы. Импортируем мы оттуда креветки, небольшие объемы рыбной продукции, черную икру. Среди прочего, в том числе из Ирана к нам едут тунец и форель», — пояснил эксперт.

По его словам, даже если Ормузский пролив будет перекрыт, это незначительно скажется на торговле сельхозпродукцией между двумя странами.

Эксперт уточнил, что основной маршрут для России — Черное море. Еще один вариант — сезонные поставки через Каспий.

Березнюк добавил, что существуют и более затратные способы доставки, такие как железная дорога.

«Транзитом через Казахстан. Но это наименее выгодный вариант. Тем не менее он возможен. Впрочем, я сомневаюсь, что пролив полностью перекроют. Это не в интересах самого Ирана, особенно учитывая торговлю с Китаем», — сказал специалист.

Он также отметил, что ситуация может затронуть рынок удобрений в регионе.

Березнюк уточнил, что Иран — один из крупнейших производителей и поставщиков карбамида. Через пролив проходит около 30% мирового СПГ, что способно спровоцировать рост цен на удобрения. Рынки уже отреагировали на эти риски подорожанием в ряде регионов.