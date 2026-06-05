Аграрный сектор Крыма показывает стабильный рост

сегодня в 15:05

Денис Кратюк оценил прирост животноводства в Крыму в 3–4%

Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк заявил о положительной динамике в аграрном секторе региона, сообщает «Крым 24» .

По словам Дениса Кратюка, растениеводство в Крыму растет в среднем на 5–7%. Прирост фиксируют в садоводстве, виноградарстве и овощеводстве.

«Динамика абсолютно для Крыма уже сложившаяся, понятная. В отрасли растениеводства рост составляет 5–7% в среднем. Это прирост, который мы показываем по всем направлениям: садоводство, виноградарство, овощеводство», — отметил министр.

Животноводство прибавляет 3–4%. Кратюк назвал этот темп значимым результатом.

Министр также отметил благоприятные погодные условия в текущей сельскохозяйственной кампании. Они способствуют повышению урожайности, особенно зерновых культур.

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