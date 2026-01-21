Аграрии Подмосковья в 2025 году приобрели 569 единиц сельхозтехники

В 2025 году сельхозпредприятия Московской области приобрели 569 новых единиц техники и оборудования, из которых большая часть закуплена с использованием региональных субсидий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что обновление технического парка помогает хозяйствам эффективнее проводить сезонные работы, снижать издержки и увеличивать объемы производства. В регионе предоставляют поддержку на приобретение техники и оборудования в размере от 20% до 50%, а также компенсируют часть затрат по договорам лизинга на покупку тракторов не ниже 5-го тягового класса. В 2024 году общий объем субсидий по этим направлениям превысил 348 миллионов рублей.

По данным министерства, в 2025 году сельхозпредприятия Подмосковья приобрели 92 трактора, 15 зерноуборочных и 5 кормоуборочных комбайнов, а также 457 единиц другой техники и оборудования. Всего 411 машин были куплены с использованием мер государственной поддержки.

В настоящее время в парке сельхозтехники Подмосковья насчитывается более 3,9 тысячи тракторов и 680 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. За последние три года количество агромашин в регионе увеличилось почти на 2,5 тысячи единиц. Поддержка сельхозпроизводителей остается одним из приоритетов региональной политики.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.