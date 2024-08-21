Аграрии Подмосковья увеличили объемы поставок АПК продукции в Узбекистан на 5,4%

За 5 месяцев подмосковные аграрии и сельхозтоваропроизводители увеличили объемы поставок агропромышленной продукции в Узбекистан на 5,4%. На долю Узбекистана приходится 4,2% экспорта продукции АПК Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С января по май этого года Подмосковье поставило в Узбекистан 14,7 тыс. тонн продукции на сумму 34,5 млн долларов. Основными товарными позициями на экспорт стали: молочная продукция (3,9 тыс. тонн), мясная продукция и консервы (2,1 тыс. тонн), мука и крупа (1,9 тыс. тонн), сахаристые кондитерские изделия (0,8 тыс. тонн).

Импорт АПК продукции из Узбекистана в Подмосковье увеличился на 41,1%, ввезено 50,1 тыс. тонн продукции на сумму 29,5 млн долларов. Основными товарными позициями стали: овощи (38,2 тыс. тонн), фрукты (4,9 тыс. тонн); напитки (5,5 тыс. тонн), а также орехи и сухофрукты (0,6 тыс. тонн). Товарооборот увеличился на 19,3% и составил 64,9 тыс. тонн на сумму 64 млн долларов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.