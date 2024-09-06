Аграрии Подмосковья приступили к севу озимых культур под урожай 2025 года

Подмосковные аграрии активно приступили к севу озимых культур под урожай 2025 года. Осенний сев начат в большинстве муниципалитетов, где уже засеяно более 40 тыс га или 35% от запланированных площадей. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Среди озимых зерновых культур преобладают пшеница, рожь и тритикале. Масличные представлены только озимым рапсом. Его сев начался в начале августа и почти завершен, зерновые же сеют позднее.

Озимые зерновые культуры уже засеяны на площади 22 863 га, что составляет 23% от общего прогноза в 98 550 га. Этот показатель на 15 529 га больше, чем в прошлом году. Наибольшие площади посева находятся в Ступине (10,9 тыс. га), Луховицах (7,3 тыс. га) и Серебряных Прудах (5,8 тыс. га).

Кроме того, аграрии активно занимаются посевом масличных культур, особенно озимого рапса. На текущий момент уже засеяно 17 585 га, что составляет 99,7% от запланированных 17 639 га. Это на 9 159 га превышает показатели предыдущего сельскохозяйственного сезона.

В ведомстве отметили, что лидерами по площади посева озимого рапса стали Луховицы (4 тыс. га), Серебряные Пруды (1,7 тыс. га) и Кашира (1,1 тыс. га).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.