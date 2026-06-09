Аграрии Подмосковья получили 3,45 млрд рублей господдержки в 2026 году

Сельхозпроизводители Подмосковья с начала 2026 года получили 3,45 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Это почти 63% от годового объема финансирования, средства направлены по ключевым направлениям АПК, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала года поддержку получили 125 хозяйств региона. Финансирование позволило провести весенние полевые работы и закупить необходимые ресурсы. Субсидии и гранты распределены по приоритетным направлениям агропромышленного комплекса, также действует механизм льготного кредитования.

«Поддержка распределена по ключевым направлениям агропромышленного комплекса и отражает приоритетные задачи. Средства уже доведены до 125 хозяйств, что позволило обеспечить проведение весенних полевых работ и своевременно закупить необходимые ресурсы. Субсидии и гранты охватывают широкий спектр направлений — от племенного животноводства и производства молока до развития картофелеводства и овощеводства. Дополнительным механизмом остается льготное кредитование», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

На племенное животноводство направлено почти 1,3 млрд рублей, на производство молока — более 1 млрд рублей, на развитие овощеводства и картофелеводства — 517 млн рублей. Производителям зерновых культур выделено 58,7 млн рублей, на мясное животноводство — 20 млн рублей, на кадровое обеспечение АПК — 12,7 млн рублей.

Кроме того, аграриям предоставили 74 льготных краткосрочных кредита на сумму 6,5 млрд рублей. Это позволило профинансировать сезонные работы и сохранить темпы производства. В третьем квартале запланированы меры поддержки тепличного овощеводства, приобретения техники, содержания племенного поголовья и погектарные выплаты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.