Аграрии Подмосковья отмечены на конкурсе «Знак качества ХХ века»

В Москве прошел 51 конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества ХХ века», организованный в рамках национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий. По результатам экспертной оценки, компании ООО «Багерстат Рус», ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС», АО «Совхоз имени Ленина» и ООО «Марвел Фуд Сэнтрал» были удостоены знаков качества, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Конкурс позволяет предприятиям продвигать свою продукцию на рынках России и зарубежья, а также помогает потребителям определить качественные товары и передовые технологии. Лауреаты конкурса имеют право маркировать свою продукцию знаком качества на протяжении двух лет.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что с 1999 года более 1400 предприятий из различных регионов России и стран ближнего зарубежья приняли участие в конкурсе. Заявки на участие в следующем конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» принимаются до 17 декабря 2024 года. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте rosmarka.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.