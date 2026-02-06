Аграрии Подмосковья начали подготовку к посевной кампании 2026 года

Аграрные предприятия Московской области приступили к подготовке к весенне-полевым работам 2026 года: проводится закупка семян, удобрений и ремонт техники, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В хозяйствах региона идет разработка и актуализация технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур, закупаются семена, минеральные удобрения и средства защиты растений, а также проводится ремонт и подготовка техники. В предстоящем сезоне планируется задействовать более 3,4 тысячи тракторов, свыше 600 сеялок, 840 плугов и более 750 культиваторов и комбинированных агрегатов.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что яровой сев рассматривается на площади около 252 тысяч гектаров. Ожидается увеличение площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами примерно на 1,5 тысячи гектаров, а также под яровыми кормовыми культурами — на 4,8 тысячи гектаров. Посевы масличных культур, овощей открытого грунта и картофеля сохраняются. Окончательные параметры будут определены весной с учетом погодных условий и состояния почв.

В зимний период продолжается мониторинг озимых культур, посеянных осенью 2025 года на площади 97,7 тысячи гектаров, из которых 77 тысяч гектаров занято озимыми зерновыми, 20,7 тысячи гектаров — озимым рапсом. Большинство культур находится в хорошем состоянии.

Особое внимание уделяется материально-техническому обеспечению. Потребность в минеральных удобрениях на сезон составляет около 140 тысяч тонн, в средствах защиты растений — около 481 тысячи литров. Закупка и поставки ресурсов продолжаются поэтапно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.