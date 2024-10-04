Аграрии округа Зарайск лидируют в сборе масличных культур в Подмосковье

В Подмосковье масличными культурами засеяно 60,4 тыс. га полей. Сельхозпроизводители продолжают уборочную кампанию, на передовой — зарайские аграрии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Зарайск.

Ранее в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что на данный момент обработано более 39,8 тыс. га. Валовой сбор масличных культур достиг свыше 88 тыс. тонн, а урожайность в этом сезоне превышает 22 центнера с гектара. В регионе выращивают рапс, сою, подсолнечник, лен и другие масличные культуры.

Больше всего масличных культур собрали в городском округе Зарайск — более 31,1 тыс. тонн, обработав свыше 13,3 тыс. га засеянной земли. Урожайность составила 23,4 центнера с гектара, а масличные культуры представлены соей, яровым и озимым рапсом.

Если говорить о зерновых и зернобобовых культурах, то их убрано уже более 94,2 тыс. тонн с 26,7 тыс. гектаров. Средняя урожайность — 36,7 центнера с гектара. В этом году зарайские аграрии засеяли поля пшеницей, рожью, ячменем, овсом, горохом, кукурузой и тритикале — экспериментальной культурой, которой выделили 115 га.

Завершение уборочных работ запланировано на конец октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.