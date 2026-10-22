Аграрии Лотошина завершают заготовку кормов для скота на зиму

Сельхозпредприятия муниципального округа Лотошино завершают заготовку кормов для крупного рогатого скота на предстоящую зиму. Хозяйства практически готовы к зимнему стойловому периоду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

АО «Совхоз имени Кирова» полностью завершило кошение многолетних озимых и однолетних трав, перевыполнив первоначальный план. В хозяйстве на одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено в среднем 28,03 центнера кормовых единиц.

ООО «Колхоз «Заветы Ильича»» полностью выполнило план по кошению трав и завершило заготовку сена и сенажа. Работы по остальным видам кормов подходят к концу. На одну условную голову крупного рогатого скота здесь приходится 24,54 центнера кормовых единиц.

Агропромышленный комплекс округа практически полностью готов к зимнему стойловому периоду.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.