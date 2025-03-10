Аграрии из Озер вошли в топ-5 лучших производителей молока в Подмосковье

Сельскохозяйственные предприятия из Озер вошли в топ-5 лучших производителей молока в Подмосковье по итогам прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«Высокий уровень молочной продуктивности показали компании агрохолдинга «ОСП Агро», среди которых фермы «Емельяновка» со средним надоем 10,9 тыс. кг на одну корову и «Сосновка» с результатом 10,5 тыс. кг», — отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Также агрофирма «Сосновка» заняла одно из первых мест по общему объему производства молока в Московской области за 2024 год и подтвердила свой статус племенного завода.

«Ежегодно наши хозяйства реализуют 500-550 голов племенных нетелей голштинской породы, происходящих от высокопродуктивных молочных коров. Стельность животных составляет три месяца и более, средний вес — 500-550 кг, а годовая продуктивность матерей по учтенной лактации превышает 10 тыс. литров», — рассказали в пресс-службе озерского агрохолдинга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.