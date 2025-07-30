Агентство АКРА перечислило регионы-лидеры «Новой индустриализации» в РФ
В РФ ускорился промышленный рост, с мая 2021 по май 2025 года индекс производства в обрабатывающих отраслях в целом по РФ увеличился на 27%. Рейтинговое агентство АКРА перечислило регионы России-лидеры в сфере индустриализации на фоне санкций, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на материал РБК.
На первом месте оказалась Москва. Вторую позицию занял Санкт-Петербург.
На третьем месте оказалась Московская область, на четвертом Ленинградская. Пятую позицию занял Татарстан.
Драйверами роста в обрабатывающем секторе оказалось импортозамещение на фоне санкций, а также ухода западных изготовителей, рост заказов в оборонно-промышленном комплексе. В области готовых металлических изделий производство за четыре года выросло на 112%. В сфере компьютеров, электронных и оптических изделий рост составил 182%.