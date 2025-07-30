Агентство АКРА перечислило регионы-лидеры «Новой индустриализации» в РФ

В РФ ускорился промышленный рост, с мая 2021 по май 2025 года индекс производства в обрабатывающих отраслях в целом по РФ увеличился на 27%. Рейтинговое агентство АКРА перечислило регионы России-лидеры в сфере индустриализации на фоне санкций, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на материал РБК.