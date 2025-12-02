Адвокаты назвали невиновными Динкевича и Минцев в хищении 34 млрд у «Открытия»

В Москве начали рассматривать дело о хищении 34 млрд рублей в банке «Открытие»

В столичном суде начали рассматривать дело против бывшего председателя правления кредитной организации ПАО «Банк „Финансовая корпорация Открытие“» Евгения Данкевича, акционеров финучреждения Александра, Бориса и Дмитрия Минцев. Все они обвиняются в хищении у организации около 34 млрд рублей, сообщают « Ведомости ».

Суд проводится заочно. Все фигуранты покинули РФ.

Подсудимые обвиняются в особо крупной растрате (статья 160 УК РФ) и мошенничестве (статья 159 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. Тогда же столичный суд заочно арестовал фигурантов.

По данным из материалов дела, летом 2017 года учредитель O1 Group Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр при содействии Данкевича подписали заведомо невыгодную для «Открытия» сделку. Они купили по повышенной цене биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 Групп Финанс».

Данкевич, по информации следствия, знал, что покупаемые активы в действительности стоят максимум 50% от номинала. Но он все равно дал задачу работникам купить их с помощью брокера «Атон».

Так было приобретено около 34,8 млн штук облигаций. Номинальная цена была 1 тыс. рублей.

Почти все полученные за ценные бумаги деньги отправили на счета О1 Group в банке «Открытие» и практически сразу предоставили в качестве займа фирме O1 Group Limited. За счет них компания погасила долг перед кредитной организацией за 34,7 млрд рублей. По словам обвинителя, фактически эти деньги оказались похищены.

Еще Минцам и Данкевичу предъявили обвинение в покушении на особое крупное мошенничество. Подразумевается возможная покупка ценных бумаг на сумму около 7 млрд рублей.

Обвинение в мошенничестве

По данным следствия, Минц-старший и его сын Александр могли согласовать сделку по купле-продажи акций между Today Investments Limited и «Финансовая группа Будущее (Кипр) лимитед» на сумму 7,3 млрд рублей. В адрес последней Данкевич в 2017 году, предположительно, подписал заведомо фиктивную банковскую гарантию.

Следователи считают, что затем фигуранты специально не выполнили обязательства по продаже обещанных облигаций. Они, предположительно, собирались вывести 7,3 млрд рублей. Однако в этом им помешала инициированная против «Открытия» процедура санации от Центробанка.

Банк России приказом от 29 августа 2017 года для предупреждения банкротства ввел в «Открытии» временную администрацию.

Защитники подсудимых сказали в суде, что сделки проводились законно. Приобретение рискованных, но прибыльных акций была согласована с руководством.

Версия обвиняемых

Адвокаты подсудимых отметили, что обвинение в отношении Данкевича и Минцев неопределенное. Следствие не раскрыло, что делали подсудимые. Не были выяснены их мотивы, предмет, цели умысла. При расчете ущерба, по мнению защитников, были допущены противоречия.

Проведенные сделки, по словам адвокатов, улучшали финансовые показатели «Открытия», а средства возвращались в банк. При этом подсудимые не имели личной выгоды. По мнению юристов, именно из-за этого в уголовном деле нет состава преступления.

Адвокат Дмитрий Кравченко отметил, что следствие могло неверно истолковать действия акционеров, занимавшихся легальным рефинансированием бизнеса. Обвинение в хищении 34 млрд рублей и покушении на хищение еще 7 млрд после подачи банком заявления о санации невозможно. Деньги нельзя было изъять в подобном количестве из несостоятельного банка.

