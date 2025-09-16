Адвокат разъяснил, когда продавец может ограничить способы оплаты

Адвокат Денис Талызин объяснил, что продавец обязан предоставить покупателю выбор между оплатой наличными или с помощью национальных платежных инструментов, за исключением отдельных случаев, сообщает RT .

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин рассказал, что по закону «О защите прав потребителей» продавец или исполнитель обязан предоставить покупателю возможность оплатить товар или услугу наличными или с помощью национальных платежных инструментов, таких как банковская карта или Система быстрых платежей.

Талызин отметил, что выбор способа оплаты остается за покупателем. Однако есть исключения. Если годовая выручка продавца превышает 20 млн рублей и в месте оплаты отсутствует мобильная связь и интернет, продавец может не принимать оплату банковской картой или через СБП. Также если выручка за год составляет менее 5 млн рублей, продавец вправе не принимать оплату картой или через СБП.

Юрист порекомендовал покупателям заранее уточнять, какие способы оплаты доступны, особенно если в торговой точке нет доступа к интернету. При этом Талызин предостерег от оплаты переводом по номеру телефона. По его словам, такие переводы не облагаются налогами, а владелец счета может использовать средства для незаконной деятельности, что создает риски для покупателя.