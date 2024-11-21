Административно-деловые центры в Подмосковье смогут пользоваться инвествычетом

Для предоставления инвестиционного налогового вычета депутаты Мособлдумы утвердили список видов экономической деятельности. Об этом стало известно на 98-м заседании регионального парламента, передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов сообщил, что инвестиционным налоговым вычетом смогут воспользоваться административно-деловые центры. При условии, что не более 20% их площадей заняты объектами общественного питания, бытового обслуживания и торговли.

Ожидается, что около 49 административно-деловых центров смогут воспользоваться таким правом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений — где-то это логистика, где-то — дорогие деньги — мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.