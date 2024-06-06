Абдулазиз бен Сальман: на ОПЕК+ оказывается значительное давление

На страны-участницы ОПЕК+ оказывается значительное давление, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе сессии «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей» на ПМЭФ.

«На ОПЕК+ оказывается существенное давление (не буду говорить, с чьей стороны). За две недели до последнего заседания в разных СМИ стали появляться публикации о том, что будет делать ОПЕК+. Они пытались повысить ожидания от того, что произойдет на министерской встрече», — рассказал министр.

По его словам, некоторые международные организации игнорируют нарративы ОПЕК+ и продвигают свои идеи.

«Однако тактика оказания на нас давления не работает. Мы боремся с дезинформацией в СМИ, пытаемся противодействовать искаженному представлению о реальности», — заверил Абдулазиз бен Сальман.