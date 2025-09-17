95% сотрудников в России хотят соцпакет от работодателей

Для 95% работников в России наличие социального пакета на работе является обязательным. При этом HR-директора и работники имеют разное представление о том, что в нем должно быть. Об этом сообщает пресс-служба платформы «Яндекс GO для бизнеса».

«Яндекс GO для бизнеса», помогающий запустить систему бенефитов в компаниях, организовал исследование перед Днем HR-менеджера. Руководители отделов подбора кадров и работники фирм в РФ поделились, как соцпакет влияет на мотивацию и найм новых сотрудников.

Базовый минимум

Кадровики считают, что в базовом соцпакете должно быть обучение, предоставление компьютера и других устройств для работы. Так считают 73% и 59% опрошенных HR-директоров.

При этом учеба от компании нужна только 16% соискателей. 33% хотят гибкий график, 32% — ДМС, 23% — возврата потраченных на связь денег, 20% —компенсации денег за проезд, и 16% — оплату занятий спортом.

Роскошные бонусы

Респонденты перечислили, какие элементы социального пакета они считают роскошными и хотели бы иметь. 33% мечтают, чтобы компания давала им расширенную медицинскую страховку со стоматологией. 31% опрошенных хочется, чтобы руководство оплачивало им аренду жилья. 28% хотели бы дополнительные дни отпуска.

«Роскошным» социальным пакетом, по мнению HR-директоров, считается ДМС со стоматологией (73%). На втором месте (по 23%) — возмещение трат на занятия спортом и корпоративные скидки от партнеров.

Практически у каждого пятого работника фирм нет компенсации питания. Однако 81% хотел бы этого.

Кофе-точки есть в компаниях у 27% опрошенных. Корпоративная столовая присутствует только у четверти людей.

Работники хотят, чтобы фирма заботилась о транспорте для них. Треть участников исследования пожелали, чтобы работодатель заказывал для них такси, особенно по вечерам.

26% опрошенных не отказались бы от компенсации трат на бензин и парковку своей машины. 16% хотели бы, чтобы компания возмещала им проезд до работы на общественном транспорте.

Около половины работодателей признали, что присутствие социального пакета влияет на мотивацию людей. В 45% компаний, где он минимальный или и вовсе отсутствует, мотивация работников меньше. На поиск новых сотрудников тратится большее количество времени.

Когда социальный пакет в фирме появился или стал шире, четверть руководителей заявила, что работники начали рекомендовать компанию знакомым и друзьям. Пятая часть респондентов смогла увеличить число откликов на вакансии.