9,1 млрд руб вложат в создание производства препаратов от онкологии в Подмосковье

Трехстороннее соглашение о создании фармацевтического производства, выпускающего препараты для лечения онкологических заболеваний, было подписано на полях ПМЭФ-2025 между министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области, ГК «ФармЭко» и Сбербанк. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Соглашение подписали Екатерина Зиновьева — заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области, Михаил Степанов — представитель группы компаний «ФармЭко», генеральный директор компании ООО «ИРВИН 2» и Евгений Титов — вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка.

«В рамках реализации инвестиционного проекта на территории г. о. Черноголовка будет построено фармацевтическое предприятие, которое займется производством лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Инвестиции в проект составят 9,1 млрд рублей. На предприятии будет создано более 150 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2029 год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для реализации проекта компании был предоставлен земельный участок в аренду площадью 30 тыс. кв. м. Площадь нового фармацевтического производства составит более 10 тыс. кв. м.

Как уточнил Михаил Степанов, после выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать по полному циклу 18 различных лекарственных препаратов, и выручка от продаж составит 8-10 млрд в год. Ожидаемый срок окупаемости инвестиций составит 10 лет.

Согласно подписанному соглашению, частичным финансированием проекта займется Сбербанк.

«Сбербанк последовательно инвестирует в развитие Московской области. Так, в 2024 году только со стороны Среднерусского банка Сбербанка было принято решений на 56 млрд рублей на реализацию социальных и инфраструктурных проектов региона, из которых свыше 4,7 млрд рублей — на поддержку здравоохранения. Особое внимание уделяется программам импортозамещения, ведь развитие отечественного фармацевтического производства невозможно без надежной поддержки со стороны крупных финансовых институтов. Новый проект ГК „ФармЭко“ — еще один значимый шаг на пути к формированию высокотехнологичной фармацевтики в России. Мы уверены, что совместная работа позволит создать современные рабочие места, расширить налоговую базу региона и, самое главное, повысить доступность инновационных лекарственных средств для людей», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.