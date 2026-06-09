90 российских банков могут попасть под санкции Евросоюза

ЕС планирует предложить 21-й пакет санкций в отношении России. Он направлен против банковских и криптовалютных сетей, сообщает Reuters .

Санкции направлены на «увеличение вероятности банковского кризиса и повышения готовности России к переговорам о мирном соглашении». Об этом рассказал дипломатический источник в Евросоюзе.

В 21-й пакет санкций могут войти до 90 российских банков — это будет самый большой список с момента введения санкций против РФ. При этом общее количество перечисленных банков превысит 100, что составит свыше 50% от всех отечественных кредитных учреждений, у которых есть международные связи.

Организации попадут под действие евросанкций, включая замораживание активов, запреты на поездки и транзакции.

По словам источника, дополнительно Еврокомиссия предложит запретить транзакции с 35 банками и с десятком криптовалютных платформ, которые помогают РФ обходить западные ограничения, в том числе в третьих странах.

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