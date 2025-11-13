836 км дорог отремонтировали в Подмосковье по проекту «Инфраструктура для жизни»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» нацелен на комплексное развитие населенных пунктов, включая строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных территорий, модернизацию коммунальной инфраструктуры. В 2025 году общий объем финансирования мероприятий нацпроекта в Подмосковье предусмотрен в сумме 105 млрд рублей, из которых 45 млрд рублей — средства федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

По состоянию на 1 ноября 2025 года, в Московской области в рамках национального проекта отремонтировано 836 км региональных автодорог, что соответствует 100% годового плана. Продолжается строительство двух крупных транспортных объектов: Северного обхода Лобни и современной скоростной магистрали Солнцево — Бутово — Видное — Лыткарино — Томилино — Красково (СБВ-ЛТКЖ), известный также как «Южно-Лыткаринская автодорога».

По национальному проекту также расселено 156 тыс. кв. м аварийного жилого фонда, новые квартиры получили более 9,5 тыс. человек.

В сфере благоустройства завершены работы на 75 общественных территориях, а до конца года планируется привести в порядок еще 35 объектов.

Кроме того, открыты для посещения проекты — победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Сквер 60 лет Победы» в Егорьевске, «Центральная площадь» в Сергиевом-Посаде, Хотьково, и «ул. Советская» в Кашире.

«Национальный проект «Инфраструктура для жизни» объединяет различные направления — от жилья и дорог до инженерных сетей — в единую логику улучшения городской среды. Главное, что сегодня происходит не точечное обновление, а системное преобразование инфраструктуры Подмосковья», — прокомментировал министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.