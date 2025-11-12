83%: сколько сотрудников на Ямале готовы уйти работать к конкурентам

Портал занятости SuperJob провел опрос в Ямало-Ненецком автономном округе, согласно которому 77% сотрудников различных компаний готовы принять предложения о работе от конкурирующих организаций, если там предложат хорошие условия, и еще 6% перейдут в любом случае, сообщает «Север-Пресс» .

«‎Для подавляющего большинства респондентов, открытых для предложений компаний-конкурентов, ключевым условием перехода является более высокая зарплата — этот фактор отмечают 90% опрошенных», — сказали специалисты.

Еще один важный фактор — это повышение в должности, он имеет преобладающее значение для 54% респондентов.

44% ради выгодного расписания работы готовы отказаться от верности текущему работодателю, а 43% мотивированы более привлекательным социальным пакетом и системой вознаграждений. Значимым фактором для 37% является спонсируемая компанией возможность повышения квалификации, в то время как 34% предпочли бы работу в непосредственной близости к дому. Среди прочих стимулов для перехода к конкурирующим компаниям респонденты выделяли более интересные задачи, формат удаленной работы, использование передовых технологий и снижение рабочей нагрузки.

Среди выпускников ямальских вузов большая часть, а именно 84%, заявили о готовности поступиться своими принципами в обмен на привлекательные условия, и только 3% категорически отвергли такую возможность. Среди специалистов, получивших среднее профессиональное образование, эти показатели составляют 67% и 12% соответственно.

