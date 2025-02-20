80 инвестпроектов технологического суверенитета реализовали в Подмосковье в 2024 году

Сразу 80 предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию, начали свою производственную деятельность в Московской области в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области .

«В 2024 году на территории Подмосковья было реализовано 80 проектов технологического суверенитета. Общий объем инвестиций в запуск этих импортозамещающих производств составил более 81 млрд рублей. На новых предприятиях, после вывода на полную мощность, будет создано более 7000 рабочих мест. Всего с 2022 года в регионе реализовано 159 проектов технологического суверенитета», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в прошлом году в Протвино компания «Турбокомплект» запустила предприятие по выпуску корпусов для турбокомпрессоров. Инвестиции в создание нового производства составили 1,5 млрд рублей. После вывода предприятия на полную мощность на заводе будет трудоустроено 80 сотрудников.

Компания «Новые технологии и материалы» в Сергиево-Посадском г. о. реализовала проект по созданию производства ферритовых электродвигателей и комплектующих для них. Инвестиции в проект составили 267 млн рублей, на предприятии создано более 30 рабочих мест.

Всего в Московской области за последние три года к реализации заявлено более 380 проектов технологического суверенитета.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.