8 из 10 подписанных на ПМЭФ соглашений реализуются в срок — Андрей Воробьев

8 из 10 подписанных в рамках Петербургского международного экономического форума соглашений реализуются в срок, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Всегда мы по-особенному готовимся к питерскому форуму, потому что здесь происходит комбинация, публично подписываются соглашения. И крайне важно не просто их подписать, а затем их уже реализовать», — сказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

По его словам, Подмосковье подпишет на форуме 37 соглашений на 175 млрд рублей.

«Как правило, по предыдущей практике, 8 из 10 подписанных соглашений реализуются в срок», — подчеркнул губернатор.