6 тыс гектаров неиспользуемых земель ввели в оборот аграрии Подмосковья

В Московской области продолжается кампания по вовлечению в сельскохозяйственный оборот залежных и неиспользуемых по назначению более 5 лет земельных участков. Так, с начала года аграрии региона ввели свыше 6,1 тысяч гектаров земли, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Увеличение сельскохозяйственных угодий дает возможности для развития отрасли и повышения продуктивности. В Подмосковье особое внимание уделяем участкам, которые длительное время находились в залежном состоянии. Регион оказывает меры поддержки аграриям, например, субсидия на проведение культуртехнических мероприятий позволяет возместить до 50% от затрат», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Минсельхозпрод Московской области дополнили, что 5 предприятий региона лидируют по вовлечению залежных более 5 лет земель в оборот. С начала года К (Ф)Х «Агроэкоинвест» ввело около 653 гектаров в городском округе Шаховская, ООО «РусМилк» — более 588 гектаров в Воскресенске, ООО «Рассвет-Авангард» — свыше 380 гектаров в Волоколамске, ООО «Агроинтех» — порядка 326 гектаров в Можайске, ООО «СПК им. Ленина» — 272 гектара в Луховицах. Специалисты напомнили, что до 15 ноября ведется прием документов для выплаты региональной субсидии на проведение культуртехнических мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.