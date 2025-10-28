6 млрд рублей вложат в создание новой площадки «Лайт индастриал» в Подмосковье

Компания «Юпитер» (входит в ГК DCL-GROUP) стала новым резидентом индустриального парка «Южный», расположенного в городском округе Подольск. В рамках инвестпроекта компания построит 71 автономный блок площадью по 1 500 кв. м в формате «Лайт Индастриал», сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Инвестиции в проект компании «Юпитер» оцениваются в 6 млрд рублей. Проект будет реализован на земельном участке площадью 17 га, а общая площадь объекта составит свыше 100 тыс. кв. м. Суммарно компании, которые начнут работать на создаваемой площадке, создадут не менее 700 рабочих мест», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Недвижимость формата «Лайт индастриал» пользуется высоким спросом предприятий малого и среднего бизнеса. Так, площадки выбирают компании под мелкосерийное производство комплектующих, транспортно-логистические услуги, пищевое производство, пункты выдачи заказов и т. д.

Формат «Лайт индастриал» представляет собой промышленные боксы, оснащенные всей необходимой инфраструктурой, что позволяет сократить средний срок запуска нового производственного предприятия с 1,5–2 лет до 6 месяцев.

ГК DCL-GROUP является одним из старейших девелоперов в сегменте производственно-складской недвижимости в Московском регионе.

Подобрать площадку для реализации проекта в Подмосковье можно на инвестиционной карте Московской области.

Инвесткарта создана в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.