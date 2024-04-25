6 компаний из Подмосковья участвуют в бизнес-миссии в Республике Беларусь

В Республике Беларусь проходит многоотраслевая бизнес-миссия. В мероприятии принимают участие 6 экспортноориентированных компаний из Подмосковья. Их участие организовано при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

В бизнес-миссии принимают участие 25 компаний-закупщиков из Республики Беларусь и 6 компаний из Московской области — представители разных ниш. Программа мероприятия предусматривает переговоры с потенциальными покупателями подмосковной продукции, двусторонние и многосторонние b2b-встречи.

Московскую область представляют производитель сухих бульонов «Диннер Сервис» из г. о. Красногорск, производитель защитных гофрированных чехлов для амортизаторов «МР Универсал» из Сергиево-Посадского округа, производитель лиофилизированных продуктов и рационов НПП «ЛИО-продукт» из Наро-Фоминского округа, производитель фармацевтической продукции «Эколаб» из г. о. Электросталь, производитель продуктов из рыбы «Фрегат» из г. о. Подольск и производитель продуктов из лосося и форели «Доктор Элис» из Дмитровского г. о.

Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники международной бизнес-миссии несут самостоятельно.

Фонд поддержки ВЭД Московской области приглашает региональные предприятия на крупные международные профильные выставки. Участие в групповом стенде Московской области для региональных компаний — бесплатное. Со списком выставок, на которых фонд планирует организовать групповой стенд, можно ознакомиться на сайте организации. Там же можно подать заявку на участие.

Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают, в том числе в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.