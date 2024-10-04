5 тонн молока в сутки выпускает молочный цех в Подмосковье

В Подмосковье действует органическое фермерское хозяйство М2, выпускающее натуральные продукты из сырья собственного производства. На территории хозяйства функционируют молочный цех с возможностью обработать до 5 тонн молока в сутки, и лаборатория, где каждая партия проходит проверку качества, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ассортименте есть молоко с низким содержанием жира, жирностью 3,2% — 4%, топленое, козье и овечье, кисломолочные продукты, термостатные йогурты и сырная линейка. Мясной цех выпускает почти 300 видов продукции из 7 вариантов охлажденного мяса, включая колбасные изделия и мясные деликатесы.

Кроме этого, органическое фермерское хозяйство М2 изготавливает натуральные джемы, соленья, а также полезные органические чипсы из фруктов и овощей с собственных грядок. Предлагаются и прохладительные напитки собственного производства. Хозяйство находится в деревне Шульгино Волоколамского округа и является многократным победителем отраслевой премии Совета Федерации за развитие органического производства в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.