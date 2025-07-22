5 место в мире: Россия обогнала Германию по объемам производства пива

сегодня в 18:51

Россия заняла 5 место в мире по объемам производства пива, опередив Германию

По данным, опубликованным изданием Handelsblatt на основе годового отчета немецкой компании BarthHaas, Россия вошла в пятерку мировых лидеров по объемам производства пива, сообщает Sputnik .

«Производство пива в России выросло примерно на 9% — до 9,1 миллиарда литров. В Германии же оно упало на 1% — до 8,4 миллиарда», — отмечается в материале.

В газете сообщается, что еще 5 лет назад Германия опережала Россию на 1,4 миллиарда литров.

Лидирующую позицию в производстве пива занимает Китай с показателем 34 миллиарда литров, за ним следуют США с 18 миллиардами, а также Бразилия (14,7 млрд) и Мексика (14,5 млрд).

В прошлом году общий объем мирового производства пива сократился до 187,5 миллиарда литров.

Увеличение объемов производства пива в России обусловлено сокращением импортных поставок и наращиванием внутреннего производства. Германия остается главным поставщиком пива из стран Евросоюза на российский рынок, объем поставок оценивается в 1,6 миллиона евро.