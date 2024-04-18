5 компаний Подмосковья вошли в число лучших России по объемам реализации

По результатам 2023 года в ежегодный рейтинг крупнейших компаний России по объемам реализации «Эксперт 400» попали 5 представителей розничной торговли Московской области, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Ежегодно проект выявляет наиболее крупные компании, которые заслуженно могут носить звание лучших. Мы рады, что пять мест в рейтинге заняли представители Подмосковья. За прошлый год компании региона по темпам роста серьезно улучшить свои позиции, среди них маркетплейсы, продовольственные площадки и хозяйственные магазины», — сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Подмосковные компании заняли следующие места в рейтинге: 11 место — Wildberries; 42 место — Леруа Мерлен Восток; 73 место — Бэст Прайс (сеть магазинов Fix Price); 142 место — Гиперглобус (сеть гипермаркетов Глобус); 229 место — Меркури мода.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.