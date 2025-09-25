сегодня в 13:32

5 компаний из Подмосковья приняли участие в международной выставке в ОАЭ

В Дубае (ОАЭ) прошла международная выставка кондитерских изделий и снеков ISM Middle East 2025. Ее участниками стали пять подмосковных компаний, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Международная выставка ISM Middle East 2025 объединяет ключевых игроков кондитерской отрасли. Выставка охватывает производителей сладостей и снеков Ближнего Востока, Азии и Африки. Ее участниками стали более 600 компаний со всего мира.

При содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) компании представили свою продукцию на коллективном стенде региона.

Так, ООО «КФ «Кремлина» из Люберец привезла на выставку свой какао, шоколад и сахаристые кондитерские изделия. ООО «Кондитерская Фабрика Сокол» из Дмитрова, представила собственный шоколад и сахаристые кондитерские изделия. АО «Волшебница» из Люберец — шоколад и сахаристые кондитерские изделия. ООО «АЛЛЕГРО ФУДЗ» из Химок — печенье и прочие хлебобулочные изделия, а также мучные кондитерские изделия, торты, пирожные, пироги и бисквиты длительного хранения. ООО «Натуральные Сладости» из Клина — шоколад и сахаристые кондитерские изделия.

Подмосковные компании приняли участие в мероприятии благодаря фонду поддержки ВЭД МО, который оплатил аренду выставочных площадей, регистрационные сборы, обеспечил застройку стенда и сопровождал участников.

Узнать больше о международных мероприятиях для экспортеров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Узнать больше о поддержке экспортеров в Подмосковье можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.