48 тыс самозанятых зарегистрировано в Подмосковье летом

Количество самозанятых в Подмосковье превысило 775 тыс. Только за лето самозанятость оформили почти 50 тыс человек, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Количество самозанятых в регионе продолжает расти. Только за три летних месяца их число увеличилось на 48 тысяч: если по итогам мая их было 727 693 тысячи человек, то к сентябрю их число увеличилось до 775 764 тысяч. За первое полугодие 2024 года самозанятые перечислили в бюджет более 3,69 млрд рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

В регионе самозанятость представлена в различных отраслях — таких, как грузоперевозки, строительство, аренда жилья, маркетинг и реклама, информационные технологии, продажа товаров собственного производства, репетиторство и других.

Сектор малого и среднего предпринимательства активно развивается в регионе благодаря благоприятным условиям для бизнеса, которые созданы в Московской области. Предприниматели получают поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Например, самозанятые региона могут воспользоваться сервисами центра «Мой бизнес» и получить бесплатную консультацию по федеральным и региональным мерам поддержки. Кроме этого, в течение года самозанятые могут подать заявку на получение субсидии до 500 тыс. рублей при выходе на маркетплейсы. Подать заявку можно в онлайн формате на созданном в рамках регионального инвестиционного стандарта инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.