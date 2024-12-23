40 млн перепелиных яиц произвели в Подмосковье в 2024 году

Московская область активно увеличивает производство перепелиных яиц. С начала года произведено 40 млн штук. Общее поголовье перепелов в Подмосковье составляет 250 тыс. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На территории Московской области крупными производителями перепелиных яиц являются ООО «Шепиловская птицефабрика» городского округа Серпухов и ООО «Генофонд» Сергиево — Посадского городского округа.

Большое количество полезных микроэлементов и высокая пищевая ценность: эксперты рассказывают, что перепелиные яйца могут помочь укрепить иммунитет, снизить холестерин, улучшить состояние кожи, пищеварение, наладить работу сердечно — сосудистой системы, нормализовать зрение. Продукт необходим людям с диабетом, гипертонией, пожилым, беременным женщинам, детям с диатезом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.