40% действующих патентов принадлежат предприятиям Москвы

В настоящее время 40% действующих российских патентов принадлежат столичным предприятиям со статусом промышленного комплекса или с резидентством в ОЭЗ «Технополис Москва», что позволяет им экономить средства на налогах и направлять их в научные разработки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Один из ведущих производителей микроэлектроники получил патенты на 16 разработок, из них два — на устройства в области вычислительной техники; производитель кабельно-проводниковой продукции получил 15 новых патентов, среди них — программа, позволяющая создавать планы производства», — написал Собянин в Telegram-канале.

Год назад предприятие по выпуску огнеупорных материалов получило патент на технологию производства керамических фильтрующих элементов, которые используют для очистки на промышленных предприятиях производственных высокотемпературных газов.

Порядка 300 тысяч москвичей заняты в сфере разработок и инноваций. До 60% произведенной продукции используют в столице, а все остальное — в других регионах России и за ее пределами в дружественных странах.