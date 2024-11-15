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4 тыс т сыра произвел первый резидент агрокластера «Сырная долина» в Подмосковье

Московская область продолжает удерживать 1 место в стране по объемам производства сыра — за 9 месяцев этого года изготовлено 129,5 тыс. тонн. Более 50 промышленных предприятий в регионе заняты в отрасли. Так, на территории Дмитровского округа создан и функционирует агропарк кластерного типа «Сырная долина», первым резидентом которого с 2022 года является ООО «Сыровар».

Предприятие наращивает объемы выпуска. По итогам трех кварталов этого года ООО «Сыровар» произвело 4 тыс. т продукции. Завод выпускает твердый сыр под торговыми марками Parmente, Palermo, который представлен во всех крупных торговых сетях. В прошлом году объем производства составил 2,7 тыс. тонн.

Агропарк кластерного типа «Сырная долина» вмещает в себя 5 заводов. Первый — ООО «Сыровар» уже функционирует, еще 2 — находятся в процессе строительства, также ведется подбор резидентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.