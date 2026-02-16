4 представителя Подмосковья победили в конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса»

Четыре участника из Московской области стали победителями всероссийского конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса», финал которого прошел 14 февраля в Мастерской управления «Сенеж», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Финал конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялся 14 февраля в Мастерской управления «Сенеж». Мероприятие прошло по поручению президента России при поддержке минсельхоза РФ. Победителей наградили министр сельского хозяйства России Оксана Лут и генеральный директор платформы Андрей Бетин.

В число 54 лучших управленцев страны в сфере АПК вошли четыре представителя Московской области. Среди них — самозанятый Дмитрий Махин, заместитель руководителя блока ООО «РСХБ-Экосистема» Владимир Пичугин, а также Олег Хахунов, председатель СПА(К) «Кузьминский» из Сергиево-Посадского округа. Предприятие специализируется на разведении молочного скота и производстве сырого молока с применением современных технологий.

Победители конкурса смогут пройти обучение по программе для руководителей высшего звена в Мастерской управления «Сенеж». Все финалисты получат возможность участия в программе наставничества с ведущими экспертами отрасли. В финал конкурса вышли 245 управленцев из более чем 7,5 тысячи заявившихся, включая представителей 11 зарубежных государств. Московскую область в решающем этапе представляли 25 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.