4 помещения для бизнеса на Рублевском шоссе реализуют на открытых торгах

Москва выставила на торги 4 нежилых помещения на Рублевском шоссе. Объекты находятся в районах Кунцево и Крылатское, и имеют свободное назначение. Об этом сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что Рублевское шоссе считается одним из главных магистралей на западе столицы, которое проходит через четыре района — Крылатское, Кунцево, Можайский и Фили-Давыдково, поэтому при грамотной концепции бизнес здесь может привлечь жителей почти всего округа.

«Сейчас на торгах можно приобрести четыре коммерческих помещения свободного назначения на Рублевском шоссе. Они находятся на первых этажах многоквартирных домов в районах Кунцево и Крылатское и имеют площадь от 24,4 до 155,8 кв. м. В них можно открыть магазины специализированных товаров, медицинские, спортивные и другие организации. Заявочные кампании завершатся в период с 18 июня по 7 июля в зависимости от объекта», — уточнил Пуртов.

Помещения расположены по адресам: Рублевское шоссе, дом № 34, корпус 1; дом № 93, корпуса 1 и 2; дом № 95, корпус 1. Все объекты имеют отдельные входы. Продавцом недвижимости выступает столичный Департамент городского имущества.

Торги пройдут с 30 июня по 16 июля — в зависимости от лота. Для участия потребуется регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Столица регулярно выставляет имущество на торги, а витриной для этого служит Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» представлена вся информация о лотах: фото, документы, условия и формат продажи.

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