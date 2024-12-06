4 новых магазина открылись в рамках проекта «Сделано в Москве»

В рамках проекта «Сделано в Москве» начали работать четыре новых магазина. Они открылись в районных центрах «Место встречи» — «Ангара», «Бирюсинка», «Марс», «Байконур», написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Первый магазин начал работать еще в феврале. Он открылся в кластере «Ломоносов».

В пяти магазинах продаются товары от более чем 400 московских фирм. Коллекцию будут обновлять каждый сезон.

В магазинах можно купить предметы разных категорий — там есть косметика, одежда, изделия для дома, детские игрушки, спорттовары и другие. Перед Новым годом в точках продаются подарки, организовываются мастер-классы от стилистов и визажистов.

В конце декабря заработает «Маркет волшебства» в рамках проекта «Зима в Москве». На мероприятии будут продаваться товары, выпускаемые под брендом «Сделано в Москве». Одна из главных точек будет располагаться в Репинском сквере на Болотной площади.